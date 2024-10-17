Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе бизнесмен обманул государство на 15 млн грн — подробности arrow

В Одессе бизнесмен обманул государство на 15 млн грн — подробности

17 октября 2024 15:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе бизнесмен уклонился от налога на огромную сумму
Зерно в контейнере. Фото: иллюстративный/superagronom
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе разоблачили очередную схему уклонения от налогов. В этот раз на скамье подсудимых оказался директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей зерном. Из-за его действий госбюджет недополучил 14,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Читайте также:

Что произошло

По данным следствия, за первый квартал 2024 года фирма получила 15 тыс. тонн пшеницы стоимостью более 81 млн грн. Продукцию предприятие должно было экспортировать через порты Одесчины на Сейшельские острова.

Количество фактически проданной продукции и доход компании оказались в разы больше, чем директор указал в налоговой декларации.

Что будет с бизнесменом

Дело против руководителя фирмы было направлено в суд. Его обвиняют в уклонении от налогов в особо крупных размерах. За это преступление предусмотрен штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Отметим, что неуплаченную сумму налога уже вернули государству.

Напомним, в Одесской области директор одного из предприятий создал фиктивное юридическое лицо, чтобы незаконно вывозить сельхозпродукцию из Украины.

Также в Одесском порту задержан груз зерна, который пытались вывезти за границу без каких-либо документов. Как оказалось, предприниматель-экспортер планомерно уходил от налогов.

Одесса Одесская область Бюро экономической безопасности налоги зерно

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:08 В Украине подорожает интернет — почему провайдеры поднимают цены

16:00 Погода как зимой — завтра Львов накроют заморозки и туманы

15:56 Черное море превращается в Мертвое — как РФ уничтожает дельфинов

15:27 В Сумах был слышен громкий взрыв

15:26 В Одессе бизнесмен обманул государство на 15 млн грн — подробности

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

15:26 Зеленский предупредил о последствиях, если партнеры не поддержат План победы

15:25 Украина планирует продавать госбанки — Зеленский подписал закон

15:25 Паспорт и брак — какие еще услуги недоступны без военного билета

15:23 Зеленский заявил о подготовке КНДР к участию в войне в Украине

15:03 Зеленский просит ЕС срочно предоставить 35 миллиардов евро — что известно

16:08 В Украине подорожает интернет — почему провайдеры поднимают цены

16:00 Погода как зимой — завтра Львов накроют заморозки и туманы

15:56 Черное море превращается в Мертвое — как РФ уничтожает дельфинов

15:27 В Сумах был слышен громкий взрыв

15:26 В Одессе бизнесмен обманул государство на 15 млн грн — подробности

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

15:26 Зеленский предупредил о последствиях, если партнеры не поддержат План победы

15:25 Украина планирует продавать госбанки — Зеленский подписал закон

15:25 Паспорт и брак — какие еще услуги недоступны без военного билета

15:23 Зеленский заявил о подготовке КНДР к участию в войне в Украине

15:03 Зеленский просит ЕС срочно предоставить 35 миллиардов евро — что известно

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
Text

19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают