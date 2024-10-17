В Одессе бизнесмен уклонился от налога на огромную сумму

Зерно в контейнере. Фото: иллюстративный/superagronom

В Одессе разоблачили очередную схему уклонения от налогов. В этот раз на скамье подсудимых оказался директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей зерном. Из-за его действий госбюджет недополучил 14,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

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Что произошло

По данным следствия, за первый квартал 2024 года фирма получила 15 тыс. тонн пшеницы стоимостью более 81 млн грн. Продукцию предприятие должно было экспортировать через порты Одесчины на Сейшельские острова.

Количество фактически проданной продукции и доход компании оказались в разы больше, чем директор указал в налоговой декларации.

Что будет с бизнесменом

Дело против руководителя фирмы было направлено в суд. Его обвиняют в уклонении от налогов в особо крупных размерах. За это преступление предусмотрен штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Отметим, что неуплаченную сумму налога уже вернули государству.

Напомним, в Одесской области директор одного из предприятий создал фиктивное юридическое лицо, чтобы незаконно вывозить сельхозпродукцию из Украины.

Также в Одесском порту задержан груз зерна, который пытались вывезти за границу без каких-либо документов. Как оказалось, предприниматель-экспортер планомерно уходил от налогов.