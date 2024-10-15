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На Одещині сумнівній фірмі ледь не заплатили 80 млн — подробиці

15 жовтня 2024 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині фірмі з сумнівною репутацією хотіли заплатити 80 млн бюджетних коштів
Працівники БЕБ вивчають документи. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Подільському районі тендер на ремонт будівель і котельні одного з навчально-виховних комплексів виграла компанія, яка не мала засобів для таких робіт. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки торги скасували.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Підрядник мав отримати за ремонт понад 80 млн грн. Втім, аналітики Бюро встановили, що у переможця відсутня необхідна матеріально-технічна база для проведення таких робіт. У БЕБ зазначають, що це не перша подібна ситуація.

"З початку поточного року аналітиками Територіального управління БЕБ в Одеській області  упереджено розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 1 млрд грн", — розповів керівник обласного управління Бюро Сергій Мунтян.

Нагадаємо, на Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку уже ремонтували.

Також у Подільську на Одещині збудують укриття за 80 млн грн.

ремонт тендер школи Бюро економічної безпеки Одеська область

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