Маяківська сільрада оголосила тендер на 84 млн грн для школи, відремонтованої у 2021 році

Надлиманська ЗОШ I-III ступенів. Фото: скриншот

Маяківська сільрада, що на Одещині, вдруге оголосила тендер на капітальний ремонт Надлиманської школи. На це готові витратити понад 84 млн грн, хоча у 2021 році в закладі вже проводили ремонтні роботи.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

1 жовтня Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування та комунальної власності Маяківської сільради оголосило про тендер на проведення капітального ремонту Надлиманської школи І-ІІІ ступенів. Очікувана вартість робіт складає 84 761 631 грн , а проведення аукціону заплановане на 13 жовтня. Гроші візьмуть з місцевого бюджету.

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ за адресою: вул. Б.Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області. Підрядник має:

мурування стін;

заливка фундаменту;

встановлення сходів та опорних конструкцій;

реконструкція покрівлі;

встановлення вікон та дверей;

фарбування помешкання;

встановлення меблів та сантехніки;

проведення комунікацій.

Загалом у договорі зазначено понад 600 видів робіт.

Школа уже ремонтувалася

Зазначимо, що школа, в якій навчається 261 учень, вже ремонтувалася в рамках державної програми "Велике будівництво" у 2021 році. Тоді були виконані роботи з укріплення фундаменту, заміни вікон, відновлення інженерних систем та утеплення стін. На ці роботи було витрачено 46 006 183 грн.

Дані про оголошення аукціону. Фото: скриншот

Попри проведений ремонт, школа наразі знову потребує завершальних робіт.

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