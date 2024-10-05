Маяківська сільрада оголосила тендер на 84 млн грн для школи, відремонтованої у 2021 році

На Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку уже ремонтували
Маяківська сільрада, що на Одещині, вдруге оголосила тендер на капітальний ремонт Надлиманської школи. На це готові витратити понад 84 млн грн, хоча у 2021 році в закладі вже проводили ремонтні роботи.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
1 жовтня Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування та комунальної власності Маяківської сільради оголосило про тендер на проведення капітального ремонту Надлиманської школи І-ІІІ ступенів. Очікувана вартість робіт складає 84 761 631 грн , а проведення аукціону заплановане на 13 жовтня. Гроші візьмуть з місцевого бюджету.
Що планують зробити
У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ за адресою: вул. Б.Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області. Підрядник має:
- мурування стін;
- заливка фундаменту;
- встановлення сходів та опорних конструкцій;
- реконструкція покрівлі;
- встановлення вікон та дверей;
- фарбування помешкання;
- встановлення меблів та сантехніки;
- проведення комунікацій.
Загалом у договорі зазначено понад 600 видів робіт.
Школа уже ремонтувалася
Зазначимо, що школа, в якій навчається 261 учень, вже ремонтувалася в рамках державної програми "Велике будівництво" у 2021 році. Тоді були виконані роботи з укріплення фундаменту, заміни вікон, відновлення інженерних систем та утеплення стін. На ці роботи було витрачено 46 006 183 грн.
Попри проведений ремонт, школа наразі знову потребує завершальних робіт.
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