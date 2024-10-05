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На Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку уже ремонтували

5 жовтня 2024 15:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Маяківська сільрада оголосила тендер на 84 млн грн для школи, відремонтованої у 2021 році
Надлиманська ЗОШ I-III ступенів. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Маяківська сільрада, що на Одещині, вдруге оголосила тендер на капітальний ремонт Надлиманської школи. На це готові витратити понад 84 млн грн, хоча у 2021 році в закладі вже проводили ремонтні роботи.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

1 жовтня Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування та комунальної власності Маяківської сільради оголосило про тендер на проведення капітального ремонту Надлиманської школи І-ІІІ ступенів. Очікувана вартість робіт складає 84 761 631 грн ,   а проведення аукціону заплановане на 13 жовтня. Гроші візьмуть з місцевого бюджету. 

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ за адресою: вул. Б.Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області.  Підрядник має:

  • мурування стін;
  • заливка фундаменту;
  • встановлення сходів та опорних конструкцій;
  • реконструкція покрівлі;
  • встановлення вікон та дверей;
  • фарбування помешкання;
  • встановлення меблів та сантехніки;
  • проведення комунікацій.

Загалом у договорі зазначено понад 600 видів робіт. 

Школа уже ремонтувалася

Зазначимо, що школа, в якій навчається 261 учень, вже ремонтувалася в рамках державної програми "Велике будівництво" у 2021 році. Тоді були виконані роботи з укріплення фундаменту, заміни вікон, відновлення інженерних систем та утеплення стін. На ці роботи було витрачено 46 006 183 грн. 

На Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку уже ремонтували - фото 2
Дані про оголошення аукціону. Фото: скриншот

Попри проведений ремонт, школа наразі знову потребує завершальних робіт.

Нагадаємо, відділ з питань управління комунального майна Дачненської сільради оголосив аукціон на будівництво укриття для місцевого ліцею №2.

Також у Подільську на Одещині збудують укриття за 80 млн грн.

Одеса тендер Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси школа

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