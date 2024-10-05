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На Одесчине потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали

5 октября 2024 15:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Маяковский сельсовет объявил тендер на 84 млн грн для школы, отремонтированной в 2021 году
Надлиманская ООШ I-III ступеней. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Маяковский сельсовет на Одесчине второй раз объявил тендер на капитальный ремонт Надлиманской школы. На эти цели готовы потратить более 84 миллионов гривен, хотя в 2021 году в заведении уже проводились ремонтные работы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

1 октября Управление градостроительства, архитектуры, землеустройства и коммунальной собственности Маяковского сельсовета объявило о тендере на проведение капитального ремонта Надлиманской школы І-ІІІ степеней. Ожидаемая стоимость работ составляет 84 761 631 грн.,    а проведение аукциона запланировано на 13 октября. Деньги возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется капитальный ремонт Надлиманской ООШ по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 140, с. Надлиманское Овидиопольского района, Одесской области. Подрядчик должен:

  • кладка стен;
  • заливка фундамента;
  • установка лестниц и опорных конструкций;
  • реконструкция кровли;
  • установка окон и дверей;
  • окрашивание квартир;
  • установка мебели и сантехники;
  • проведение коммуникаций.

Всего в договоре указано более 600 видов работ.

Школа уже ремонтировалась

Отметим, что школа, в которой учится 261 ученик, уже ремонтировалась в рамках государственной программы "Большая стройка" в 2021 году. Тогда были выполнены работы по укреплению фундамента, замене окон, восстановлению инженерных систем и утеплению стен. На эти работы было израсходовано 46 006 183 грн.

В Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали - фото 2
Данные об объявлении аукциона. Фото: скриншот

Несмотря на проведенный ремонт, школа снова нуждается в завершающих работах.

Напомним, отдел по вопросам управления коммунального имущества Дачненского сельсовета объявил аукцион на строительство укрытия для местного лицея №2.

Также в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.

Одесса тендер Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы школа

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