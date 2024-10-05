Маяковский сельсовет объявил тендер на 84 млн грн для школы, отремонтированной в 2021 году

На Одесчине потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали
Маяковский сельсовет на Одесчине второй раз объявил тендер на капитальный ремонт Надлиманской школы. На эти цели готовы потратить более 84 миллионов гривен, хотя в 2021 году в заведении уже проводились ремонтные работы.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
1 октября Управление градостроительства, архитектуры, землеустройства и коммунальной собственности Маяковского сельсовета объявило о тендере на проведение капитального ремонта Надлиманской школы І-ІІІ степеней. Ожидаемая стоимость работ составляет 84 761 631 грн., а проведение аукциона запланировано на 13 октября. Деньги возьмут из местного бюджета.
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется капитальный ремонт Надлиманской ООШ по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 140, с. Надлиманское Овидиопольского района, Одесской области. Подрядчик должен:
- кладка стен;
- заливка фундамента;
- установка лестниц и опорных конструкций;
- реконструкция кровли;
- установка окон и дверей;
- окрашивание квартир;
- установка мебели и сантехники;
- проведение коммуникаций.
Всего в договоре указано более 600 видов работ.
Школа уже ремонтировалась
Отметим, что школа, в которой учится 261 ученик, уже ремонтировалась в рамках государственной программы "Большая стройка" в 2021 году. Тогда были выполнены работы по укреплению фундамента, замене окон, восстановлению инженерных систем и утеплению стен. На эти работы было израсходовано 46 006 183 грн.
Несмотря на проведенный ремонт, школа снова нуждается в завершающих работах.
Напомним, отдел по вопросам управления коммунального имущества Дачненского сельсовета объявил аукцион на строительство укрытия для местного лицея №2.
Также в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!