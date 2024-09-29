У Подільську на Одещині відремонтують укриття за 81 мільйон гривень

Вказівник укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У місті Подільськ, Одеської області, на території місцевого ліцею заплановано будівництво протирадіаційного укриття. Роботи профінансують з державного та місцевого бюджетів, загальна вартість проєкту — понад 81 мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Замовником робіт виступив Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Побудувати укриття планують у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9. Відповідно до інформації з порталу Prozorro, на ремонт готові витратити 81 169 202 гривень. Аукціон на виконання робіт відбудеться 9 жовтня, а підрядник, який виграє тендер, має завершити всі роботи до 1 вересня 2025 року.

Школа у якій побудують укриття. Фото: gkotzosh9

Що планують зробити

Планується повне відновлення стін, сходів, встановлення систем сповіщення, а також облаштування укриття меблями та сантехнікою. Окрім цього, передбачено фарбування стель і вирівнювання стін.

Нагадаємо, у Подільську це вже друге коштовне укриття для школи, перше коштувало понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, начальниця відділу освіти селищної ради на Одещині та підрядник отримали підозру в зловживанні службовим становищем. Вони заволоділи значною сумою під час ремонту шкільного укриття.