В Подольске в Одесской области отремонтируют укрытие за 81 миллион гривен

Указатель укрытия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В городе Подольск Одесской области, на территории местного лицея, запланировано строительство противорадиационного укрытия. Работы профинансируют из государственного и местного бюджетов, общая стоимость проекта — более 81 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Заказчиком работ выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета Подольского района. Построить укрытие планируют в ЗЗСО I-III ступеней №9. Согласно информации с портала Prozorro, на ремонт готовы потратить 81 169 202 гривен. Аукцион на выполнение работ состоится 9 октября, а выигрывающий тендер подрядчик должен завершить все работы до 1 сентября 2025 года.

Школа, в которой построят укрытие. Фото: gkotzosh9

Что планируют сделать

Планируется полное восстановление стен, лестниц, установка систем оповещения, а также обустройство укрытия мебелью и сантехникой. Кроме этого, предусмотрена покраска потолков и выравнивание стен.

Напомним, в Подольске это уже второе ценное укрытие для школы, первое стоило более 56 миллионов гривен.

Добавим, начальница отдела образования поселкового совета в Одесской области и подрядчик получили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Они завладели значительной суммой при ремонте школьного укрытия.