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Нажилася на ремонті укриття — на Одещині судитимуть чиновницю райради, фото

28 вересня 2024 15:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Підозра посадовиці та підряднику на Одещині: заволодіння 350 тис. грн під час ремонту шкільного укриття
Затримання чиновниці. Фото: Одеська прокуратура
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Начальниця відділу освіти селищної ради на Одещині та підрядник отримали підозру в зловживанні службовим становищем. Вони заволоділи значною сумою під час ремонту шкільного укриття.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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 Прокурори складають акт порушення. Фото: Одеська прокуратура

На Одещині чиновниця і підрядник отримали підозру

Слідство встановило, що посадовиця під час укладання договору з підрядником щодо ремонту шкільного укриття не забезпечила контроль якості виконаних робіт.

Попри те, що ремонтні роботи були виконані не в повному обсязі, а їх вартість була суттєво завищена, посадовиця підписала акти приймання та довідки з неправдивими даними. Внаслідок цього на рахунок підрядника безпідставно перерахували 350 тисяч гривень з бюджету.

Також підозру отримав підрядник за заволодіння бюджетними коштами та підроблення документів.

Нажилася на ремонті укриття — на Одещині судитимуть чиновницю райради, фото - фото 2
Слідчі оголошують підозру. Фото: Одеська прокуратура
Нажилася на ремонті укриття — на Одещині судитимуть чиновницю райради, фото - фото 3
Перевірка документів на ремонт укриття. Фото: Одеська прокуратура

Яке покарання за незаконне заволодіння коштами

За скоєне чиновниці загрожує обмеженням волі на строк до трьох років. Підряднику оголошено підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Одещині учасники злочинної групи заволоділи коштами Одеського припортового заводу та інших підприємств. 

Також ми писали, що бюджетна комісія Одеської міськради не підтримала виділення 29,5 мільйонів гривень для підтримки ДСНС. 

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