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Нажилась на ремонте укрытия — на Одесчине будут судить чиновницу райсовета, фото

28 сентября 2024 15:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Подозрение должностному лицу и подрядчику в Одесской области: завладение 350 тыс. грн во время ремонта школьного укрытия
Задержание чиновницы. Фото: Одесская прокуратура
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Начальник отдела образования поселкового совета в Одесской области и подрядчик получили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Они завладели значительной суммой при ремонте школьного укрытия.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Прокуроры составляют акт нарушения. Фото: Одесская прокуратура

В Одесской области чиновница и подрядчик получили подозрение

Следствие установило, что должностное лицо при заключении договора с подрядчиком по ремонту школьного укрытия не обеспечило контроль качества выполненных работ.

Несмотря на то, что ремонтные работы были выполнены не в полном объеме, а их стоимость была существенно завышена, чиновник подписала акты приемки и справки с ложными данными. В результате на счет подрядчика безосновательно перечислили 350 тысяч гривен из бюджета.

Также подозрение получил подрядчик за завладение бюджетными средствами и подлог документов.

Нажилась на ремонте укрытия — в Одесской области будут судить чиновницу райсовета, фото - фото 2
Следователи объявляют подозрение. Фото: Одесская прокуратура
Нажилась на ремонте укрытия — в Одесской области будут судить чиновницу райсовета, фото - фото 3
Проверка документов на ремонт укрытия. Фото: Одесская прокуратура

Какое наказание за незаконное завладение средствами

За совершенное чиновнице грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Подрядчику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему грозит ограничение свободы сроком до четырех лет, или лишение свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Одесской области участники преступной группы завладели средствами Одесского припортового завода и других предприятий.

Также мы писали, что бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС.

Одесса суд Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы укрытия

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