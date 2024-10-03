Під Одесою збудують школу-бункер за 117 млн грн

Школа-бункер — під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн
Відділ з питань управління комунального майна Дачненської сільради оголосив аукціон на будівництво укриття для місцевого ліцею №2. За роботи готові заплатити 117,7 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що будують
За тендерною документацією, йдеться не просто про укриття, а про споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття для закладу загальної середньої освіти. Фактично, це бункер, в якому повністю автономно люди можуть перебувати до 48 годин завдяки системам життєзабезпечення. Також передбачено захист від:
- дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення;
- дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;
- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;
- проникнення уламками засобів звичайного ураження;
- дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
Укриття розраховано на 650 людей.
Аукціон пройде 18 жовтня, а роботи мають бути завершені до кінця наступного року.
Нагадаємо, у Подільську на Одещині збудують укриття за 80 млн грн.
Також на Одещині судитимуть начальницю відділу освіти та підрядника. Слідство вважає, що вони нажилися на ремонті шкільного укриття.
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