Під Одесою збудують школу-бункер за 117 млн грн

Вказівка на укриття біля муніципального закладу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відділ з питань управління комунального майна Дачненської сільради оголосив аукціон на будівництво укриття для місцевого ліцею №2. За роботи готові заплатити 117,7 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що будують

За тендерною документацією, йдеться не просто про укриття, а про споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття для закладу загальної середньої освіти. Фактично, це бункер, в якому повністю автономно люди можуть перебувати до 48 годин завдяки системам життєзабезпечення. Також передбачено захист від:

дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення;

дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;

дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;

проникнення уламками засобів звичайного ураження;

дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Укриття розраховано на 650 людей.

Аукціон пройде 18 жовтня, а роботи мають бути завершені до кінця наступного року.

Нагадаємо, у Подільську на Одещині збудують укриття за 80 млн грн.

Також на Одещині судитимуть начальницю відділу освіти та підрядника. Слідство вважає, що вони нажилися на ремонті шкільного укриття.