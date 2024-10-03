Под Одессой построят школу-бункер за 117 млн. грн.

Школа-бункер – под Одессой построят противорадиационное укрытие за 117 млн грн
Отдел по вопросам управления коммунального имущества Дачненского сельсовета объявил аукцион на строительство укрытия для местного лицея №2. За работы готовы заплатить 117,7 млн. грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что строят
По тендерной документации, речь идет не просто об укрытии, а о сооружении двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия для заведения общего среднего образования. Фактически это бункер, в котором полностью автономно люди могут находиться до 48 часов благодаря системам жизнеобеспечения. Также предусмотрена защита от:
- действия ионизирующего излучения от радиоактивного загрязнения;
- действия воздушной ударной волны от побочного действия оружия массового поражения;
- действия воздушной ударной волны при применении обычных способов поражения;
- проникновение обломками средств обычного поражения;
- действии высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Укрытие рассчитано на 650 человек.
Аукцион пройдет 18 октября, а работы должны быть завершены до конца следующего года.
Напомним, в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.
Также в Одесской области будут судить начальницу отдела образования и подрядчика. Следствие считает, что они нажились на ремонте школьного укрытия.
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