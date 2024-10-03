Под Одессой построят школу-бункер за 117 млн. грн.

Указание на укрытие возле муниципального заведения. Фото иллюстративное: Новости.

Отдел по вопросам управления коммунального имущества Дачненского сельсовета объявил аукцион на строительство укрытия для местного лицея №2. За работы готовы заплатить 117,7 млн. грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что строят

По тендерной документации, речь идет не просто об укрытии, а о сооружении двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия для заведения общего среднего образования. Фактически это бункер, в котором полностью автономно люди могут находиться до 48 часов благодаря системам жизнеобеспечения. Также предусмотрена защита от:

действия ионизирующего излучения от радиоактивного загрязнения;

действия воздушной ударной волны от побочного действия оружия массового поражения;

действия воздушной ударной волны при применении обычных способов поражения;

проникновение обломками средств обычного поражения;

действии высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Укрытие рассчитано на 650 человек.

Аукцион пройдет 18 октября, а работы должны быть завершены до конца следующего года.

Напомним, в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.

Также в Одесской области будут судить начальницу отдела образования и подрядчика. Следствие считает, что они нажились на ремонте школьного укрытия.