В Одесской области фирме с сомнительной репутацией хотели заплатить 80 млн бюджетных средств

Сотрудники БЭБ изучают документы. Фото: БЭБ

В Подольском районе тендер на ремонт зданий и котельной одного из учебно-воспитательных комплексов выиграла компания, которая не располагала средствами для таких работ. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности торги отменили.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Что известно

Подрядчик должен получить за ремонт более 80 млн грн. Впрочем, аналитики Бюро установили, что у победителя отсутствует необходимая материально-техническая база для проведения таких работ. В БЭБ отмечают, что это не первая подобная ситуация.

"С начала текущего года аналитиками Территориального управления БЭБ в Одесской области предотвращена растрата бюджетных средств в размере более 1 млрд грн", — рассказал руководитель областного управления Бюро Сергей Мунтян.

Напомним, в Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали.

Также в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.