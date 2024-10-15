В Одесской области фирме с сомнительной репутацией хотели заплатить 80 млн бюджетных средств

В Одесской области сомнительной фирме едва не заплатили 80 млн — подробности
В Подольском районе тендер на ремонт зданий и котельной одного из учебно-воспитательных комплексов выиграла компания, которая не располагала средствами для таких работ. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности торги отменили.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Что известно
Подрядчик должен получить за ремонт более 80 млн грн. Впрочем, аналитики Бюро установили, что у победителя отсутствует необходимая материально-техническая база для проведения таких работ. В БЭБ отмечают, что это не первая подобная ситуация.
"С начала текущего года аналитиками Территориального управления БЭБ в Одесской области предотвращена растрата бюджетных средств в размере более 1 млрд грн", — рассказал руководитель областного управления Бюро Сергей Мунтян.
Напомним, в Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали.
Также в Подольске в Одесской области построят укрытие за 80 млн грн.
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