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Порт на Одесчине планирует купить технику у фирмы с бизнесом в РФ

30 октября 2024 16:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Порт Измаил хочет купить мусоровоз у бизнесмена со связями в РФ
Владелец фирмы "Альфатекс" Николай Корецкий. Фото: Полтавская волна
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Измаильский морской торговый порт намерен заключить договор о покупке мусоровоза с фирмой "Альфатекс" из Кременчуга. Продавцу заплатят 4,9 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Речь идет о мусоровозе с боковой нагрузкой 2024 года выпуска. В машине должен быть кондиционер и бункер объемом не менее 15 куб. м. Кроме того, обязательна возможность регулировки сидения водителя.

Кто продает

Владельцем фирмы "Альфатекс" депутат Полтавского областного совета Николай Корецкий. В своей декларации за 2023 год он указал жилой дом во временно оккупированном Крыму, а также дом, гараж, два земельных участка и мастерскую в России. Кроме того, бизнесмен имеет корпоративные права у российских фирм "Актив Плюс", "Рускраз", "КрАЗ Ростов", "КрАЗ НН" и "Хотел Рус". По данным независимого антикоррупционного центра NGL.media, Николай Корецкий может быть владельцем гостиницы под Москвой, где останавливаются производители российской бронетехники.

Напомним, в Одессе фирме без специалистов чуть не отдали 90 млн. грн. за ремонт школы. Также тендер на ремонт зданий и котельной одного из учебно-воспитательных комплексов выиграла компания, не имевшая средств для таких работ.

бизнес порт тендер Одесская область Россия

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