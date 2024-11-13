Одеський порт купив елітні автівки у брата скандального Кауфмана

Автомобіль Hyundai Staria Top Bronze. Фото: aelita.ua

Одеський морський торговельний порт замовив два елітних мінівени. За них держпідприємство заплатить 4,7 млн грн. Фірма-продавець пов'язана зі скандальним бізнесменом Борисом Кауфманом.

Про це повідомили журналісти проєкту "Наші гроші".

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Що купили

Йдеться про два автомобілі — чорний повнопривідний мінівен Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із додатковим пакетом опцій Bronze за 2,71 млн грн, та сірий передньопривідний мінівен Hyundai Staria у середній комплектації Business за 2,05 млн грн. Розслідувачі встановили, що ціни завищені. За їхніми даними, в автосалонах першу машину у такій самій комплектації та з пакетом опцій можна придбати за 2,58 млн грн. Другий — за 1,94 млн грн.

Що відомо про продавця

Порт купить автівки у одеської фірми "Базіс Авто". Вона отримала замовлення без конкуренції, тому що інших учасників торгів не було. За даними проєкту "Наші гроші", починаючи з 2017 року компанія виграла тендерів на 144,2 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром "Базіс Авто" є Олександр Кауфман, рідний брат скандально відомого Бориса Кауфмана. Останнього правоохоронці підозрюють у створенні злочинної організації, яка контролювала земельні оборудки в Одесі, а також у незаконному привласненні аеропорту "Одеса".

Раніше дороге авто у компанії Бориса Кауфмана купив заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський. Він не вніс покупку до декларації. Також посадовець міграційної служби в Одеській області записав елітний автомобіль на маму, яка не має водійських прав.