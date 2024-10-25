Заступник голови Одеської облради Урбанський не задекларував дороге авто

Заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський. Фото: Facebook

Заступник голови Одеської обласної ради минулого року придбав Audi RS Q8 за пів мільйона гривень. Але до декларації її не вніс. Тепер йому доведеться платити штраф.

Про це у відповіді на заяву журналістів видання Nikcenter повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що відомо

Про те, що політик активно користувався автівкою і навіть порушував ПДД (судячи зі штрафів за перевищення швидкості), повідомили ЗМІ. У НАЗК з'ясували, що Олександр Урбанський купив машину у фірми "Юнікарс" за 500 тис. грн. При цьому ринкова ціна такого автомобіля складає близько 5 млн грн.

Зазначимо, що компанія "Юнікарс" належить брату скандального одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Останнього правоохоронці підозрюють у створенні злочинної організації, яка контролювала земельні оборудки в Одесі, а також у незаконному привласненні аеропорту "Одеса".

Загалом представники агентства знайшли у декларації політика недостовірних відомостей на 540 тис. грн. Відповідно, йому загрожує від 17 тис. грн до 42 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, навіщо взяв на поруки депутатку Ірину Кормишкіну. Її підозрюють у незаконному збагаченні. Також нова голова Болградського суду під час повномасштабного вторгнення придбала будинок за 3 млн грн.