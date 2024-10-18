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Новопризначена голова суду на Одещині під час війни купила будинок за 3 млн грн

18 жовтня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Суддя з Одещини купила собі дорогий будинок під час війни
Будівля Болградського райсуду. Фото: суд
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Новою очільницею Болградського районного суду обрали Аллу Кравцову. Після початку повномасштабної війни вона придбала дорогі житловий будинок та земельну ділянку на Одещині.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з декларації судді.

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Алла Кравцова очолила Болградський суд 15 жовтня цього року. Її було обрано таємним голосуванням на зборах суддів. До цього вона працювала в установі протягом 14 років.  

Новопризначена голова суду на Одещині під час війни купила будинок за 3 млн грн - фото 1
Суддя Алла Кравцова. Фото: Інтент

У декларації за 2023 рік Алла Кравцова вказала придбані у вересні 2022 року житловий будинок площею 111,6 кв. м та земельну ділянку площею 1150 кв. м у селі Вапнярка Одеського району. Згідно з документом, вартість дому — 3,3 млн грн, а землі — майже 392 тис. грн.    

Що відомо про суддю

У 2021 році Алла Кравцова зверталася до Вищої ради правосуддя. Вона поскаржилася, що знайшла у своєму кабінеті конверт з 300 доларами. Суддя стверджувала, що на неї намагалися вплинути у справі про скасування права оренди земельної ділянки.

У 2024 році Алла Кравцова подала заявку на участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Але Вища кваліфікаційна комісія їй відмовила.

Нагадаємо, одеського прокурора Володимира Францевича не обрали суддею. Виявилося, що він є фігурантом численних скандалів.

Також нового голову вперше за багато років отримав Приморський суд Одеси.

Білгород-Дністровський судді будинок Одеська область декларація

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