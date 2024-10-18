Суддя з Одещини купила собі дорогий будинок під час війни

Будівля Болградського райсуду. Фото: суд

Новою очільницею Болградського районного суду обрали Аллу Кравцову. Після початку повномасштабної війни вона придбала дорогі житловий будинок та земельну ділянку на Одещині.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з декларації судді.

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Алла Кравцова очолила Болградський суд 15 жовтня цього року. Її було обрано таємним голосуванням на зборах суддів. До цього вона працювала в установі протягом 14 років.

Суддя Алла Кравцова. Фото: Інтент

У декларації за 2023 рік Алла Кравцова вказала придбані у вересні 2022 року житловий будинок площею 111,6 кв. м та земельну ділянку площею 1150 кв. м у селі Вапнярка Одеського району. Згідно з документом, вартість дому — 3,3 млн грн, а землі — майже 392 тис. грн.

Що відомо про суддю

У 2021 році Алла Кравцова зверталася до Вищої ради правосуддя. Вона поскаржилася, що знайшла у своєму кабінеті конверт з 300 доларами. Суддя стверджувала, що на неї намагалися вплинути у справі про скасування права оренди земельної ділянки.

У 2024 році Алла Кравцова подала заявку на участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Але Вища кваліфікаційна комісія їй відмовила.

Нагадаємо, одеського прокурора Володимира Францевича не обрали суддею. Виявилося, що він є фігурантом численних скандалів.

Також нового голову вперше за багато років отримав Приморський суд Одеси.