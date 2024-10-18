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Новоназначенная глава суда на Одесчине во время войны купила дом за 3 млн грн

18 октября 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Судья из Одесчины купила себе дорогой дом во время войны
Здание Болградского райсуда. Фото: суд
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Новой главой Болградского районного суда избрали Аллу Кравцову. После начала полномасштабной войны она приобрела дорогостоящие жилой дом и земельный участок в Одесской области.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации судьи.

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Новая глава суда

Алла Кравцова возглавила Болградский суд 15 октября этого года. Она была избрана тайным голосованием на собрании судей. До этого она работала в учреждении 14 лет.

Новоназначенная глава суда на Одесчине во время войны купила дом за 3 млн грн - фото 1
Судья Алла Кравцова. Фото: Интент

В декларации за 2023 год Алла Кравцова указала приобретенный в сентябре 2022 года жилой дом площадью 111,6 кв. м и земельный участок площадью 1150 кв. м в селе Вапнярка Одесского района. Согласно документу стоимость дома — 3,3 млн грн, а земли — почти 392 тыс. грн.

Что известно о судье

В 2021 году Алла Кравцова обращалась в Высший совет правосудия. Она пожаловалась, что нашла в своем кабинете конверт с 300 долларами. Судья утверждала, что на нее пытались повлиять по делу об отмене права аренды земельного участка.

В 2024 году Алла Кравцова подала заявку на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд. Но Высшая квалификационная комиссия ей отказала.

Напомним, одесский прокурор Владимир Францевич не избран судьей. Оказалось, что он фигурант многочисленных скандалов.

Также нового председателя впервые за многие годы получил Приморский суд Одессы.

Белгород-Днестровский судьи дом Одесская область декларация

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