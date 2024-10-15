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Одеського прокурора не обрали суддею через численні скандали — подробиці

15 жовтня 2024 12:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський прокурор не став суддею через скандали
Прокурор Володимир Францевич. Фото: Одеська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури Володимир Францевич хотів подати подання на призначення суддею. Але Вища рада правосуддя йому відмовила. Посадовцю пригадали скандали у ЗМІ та діяльність двоюрідного брата. 

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Незручні питання

Володимир Францевич претендував на посаду судді Суворовського райсуду Одеси. Але у членів Вищої ради правосуддя виникло до нього чимало питань. Зокрема, виявилося, що в одеських ЗМІ прокурора обвинувачували в участі у рейдерських захопленнях земельних ділянок у Затоці та лобіюванні інтересів забудовників. Сам Володимир Францевич ці публікації назвав замовними. 

Також у 2017 році прокурор фігурував у кримінальному провадженні. Його підозрювали у підробці лікарняного листа. За словами Володимира Францевича, лист був справжнім, просто лікар неналежно його оформив. 

Суд за ноутбук 

У 2014 році Володимир Францевич звернувся до суду, щоби довести, що не є власником ноутбуку Dell, який знаходився у його робочому кабінеті. Річ у тім, що прокурор заборгував колезі 5 тис. грн. Повернути борг він не міг, тоді "кредитор" почав вимагати віддати йому ноутбук в якості завдатку. Суд встановив, що техніка дійсно не належить Володимиру Францевичу, тому він не може нею розпоряджатися.  

Справа брата

Членів Вищої ради правосуддя також зацікавила справа двоюрідного брата прокурора, Андрія Францевича. У 2017 році його звільнили з прокуратури за корупцію та витоки службової інформації. Під час розслідування обшуки проводили і у Володимира Францевича. З'ясувалося, що Андрій Францевич намагався посприяти призначенню брата на адміністративну посаду. Втім, причетність Володимира Францевича до незаконних дій не підтвердилася. Сам він стверджує, що ні про що не просив брата і навіть посварився з ним через цю ситуацію. 

Заслухавши відповіді Володимира Францевича, члени Вищої ради правосуддя вирішили відмовити йому у поданні на призначення суддею. 

Нагадаємо, у Приморському суді Одеси вперше за вісімнадцять років змінився голова. Ми писали, що відомо про нового очільника суду.

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