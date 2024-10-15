Одесский прокурор не стал судьей из-за скандалов

Прокурор Владимир Францевич. Фото: Одесская облпрокуратура

Начальник Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры Владимир Францевич хотел подать представление на назначение судьей. Но Высший совет правосудия ему отказал. Чиновнику вспомнили скандалы в СМИ и деятельность двоюродного брата.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Неудобные вопросы

Владимир Францевич претендовал на должность судьи Суворовского райсуда Одессы. Но у членов Высшего совета правосудия возникло к нему немало вопросов. В частности, оказалось, что в одесских СМИ прокурор обвинялся в участии в рейдерских захватах земельных участков в Затоке и лоббировании интересов застройщиков. Сам Владимир Францевич эти публикации назвал заказными.

Также в 2017 году прокурор фигурировал в уголовном производстве. Его подозревали в подделке больничного листа. По словам Владимира Францевича, письмо было настоящим, просто врач ненадлежаще его оформил.

Суд за ноутбук

В 2014 году Владимир Францевич обратился в суд, чтобы доказать, что не является владельцем ноутбука Dell, который находился в его рабочем кабинете. Дело в том, что прокурор задолжал коллеге 5 тыс. грн. Вернуть долг он не мог, тогда "кредитор" потребовал отдать ему ноутбук в качестве задатка. Суд установил, что техника действительно не принадлежит Владимиру Францевичу, поэтому он не может распоряжаться ею.

Дело брата

Членов Высшего совета правосудия также заинтересовало дело двоюродного брата прокурора Андрея Францевича. В 2017 году его уволили из прокуратуры за коррупцию и истоки служебной информации. В ходе расследования обыски проводились и у Владимира Францевича. Выяснилось, что Андрей Францевич пытался помочь назначению брата на административную должность. Впрочем, причастность Владимира Францевича к незаконным действиям не подтвердилась. Сам он утверждает, что ни о чем не просил брата и даже ссорился с ним из-за этой ситуации.

Заслушав ответы Владимира Францевича, члены Высшего совета правосудия решили отказать ему в представлении о назначении судьей.

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