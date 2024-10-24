Кім пояснив, навіщо взяв на поруки скандальну нардепку

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (другий зліва) і депутатка Ірина Кормишкіна (у центрі). Фото: Facebook/Ірина Кормишкіна

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія взяли на поруки парламентарку Ірину Кормишкіну. Її підозрюють у незаконному збагаченні. Очільник Миколаївщини розповів, що депутатка не ховається від слідства, а її провину має визначити суд.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" розповів сам Віталій Кім.

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Давня знайома

За словами голови ОВА, з Іриною Кормишкіною він знайомий більше двадцяти років, ще з часів, коли вона працювала у страховому бізнесі.

"Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я знаю, що це дозволить їй нормально працювати, і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів. Вона зараз повноцінно співпрацює (зі слідством — Новини.LIVE)", — зазначив Віталій Кім.

Очільник області зауважив, що саме співпраця Ірини Кормишкіної зі слідчими дала змогу суду звільнити її на поруки.

Нагадаємо, депутатку Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. За версією, слідства, впродовж 2021 і 2022 року політикиня набула у власність активів на суму понад 20 млн грн. Зокрема, вона придбала будинок в Одеській області. При цьому, офіційний дохід та заощадження Ірини Кормишкіної складали усього 2,7 млн доларів.

Нагадаємо, новопризначена голова Болградського суду на Одещині під час війни купила будинок за 3 млн грн. Також одеського чиновника Держпраці підозрюють у поданні неправдивих даних про заощадження у криптовалюті.