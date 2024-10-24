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Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

24 октября 2024 10:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Ким объяснил, зачем взял на поруки скандальную нардепку
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (второй слева) и депутат Ирина Кормышкина (в центре). Фото: Facebook/Ирина Кормышкина
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и народный депутат Давид Арахамия взяли на поруки парламентария Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении. Глава Николаевщины рассказал, что депутат не скрывается от следствия, а ее вину должен определить суд.

Об этом в эфире национального марафона "Единые новости" рассказал сам Виталий Ким.

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По словам главы ОВА, с Ириной Кормышкиной он знаком больше двадцати лет, еще со времен, когда она работала в страховом бизнесе.

"Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, у меня нет ничего комментировать. Я знаю, что это позволит ей нормально работать, и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов. Она сейчас полноценно сотрудничает (со следствием — Новини.LIVE)", — отметил Виталий Ким.

Глава области отметил, что именно сотрудничество Ирины Кормышкиной со следователями позволило суду уволить ее на поруки.

Напомним, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Кормышкина подозревается в незаконном обогащении. По версии, следствия, в течение 2021 и 2022 года политика приобрела в собственность активов на сумму более 20 млн грн. В частности, она приобрела здание в Одесской области. При этом официальный доход и сбережения Ирины Кормышкиной составляли всего 2,7 млн долларов.

Напомним, новоназначенная глава Болградского суда в Одесской области во время войны купила дом за 3 млн грн. Также одесский чиновник Гоструда подозревается в представлении ложных данных о збережениях в криптовалюте.

Одесса Виталий Ким скандал дом Николаев Одесская область

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