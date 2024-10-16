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Коли чекати виборів — Кім розкрив подробиці

16 жовтня 2024 18:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Кім розповів, коли будуть вибори
Начальник Одеської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Провести голосування найближчим часом неможливо ані юридично, ані технічно. Але, коли б не пройшли вибори, на успіх на них можуть розраховувати лише ті, хто допомагає Україні та Збройним Силам.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

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За словами керівника області, зараз чимало політичних сил обговорюють можливість проведення виборів. Але, на його думку, це недоцільно.

"З точки зору юридичної, наскільки я розумію, вибори можуть бути через шість місяців після закінчення військового стану", — зауважив Віталій Кім.

Посадовець додав, що є також багато технічних питань, які унеможливлюють вибори. Наприклад, те, що мільйони громадян України перебувають за кордоном або на окупованих територіях . До того ж, виборчі дільниці зазвичай розташовані у школах — проводити там голосування неможливо через повітряні тривоги. 

Про власну участь у виборах

Сьогодні неможна сказати, коли завершаться воєнні дії, говорить Віталій Кім. Але навіть після цього вибори можна буде провести лише за півроку. Тому витрачати час на підготовку до них зараз не варто.

"Я вважаю, що на зараз найсильніша позиція буде у тих людей, хто не займається підготовкою до виборів, а хто займається роботою та допомогою Україні та Збройним силам. Тобто, ця позиція буде найсильніша на найближчих виборах, коли б вони не були", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.   

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок одеському аферисту, який торгував місцями у Верховній Раді.

Також осередок однієї з політичних партій в Одесі залучив до своїх лав колишніх топчиновників мерії.

Одеса вибори Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім

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