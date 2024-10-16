Ким рассказал, когда будут выборы

Когда ждать выборов — Ким раскрыл подробности
Провести голосование в ближайшее время невозможно ни юридически, ни технически. Но когда бы не прошли выборы, на успех на них могут рассчитывать только те, кто помогает Украине и Вооруженным Силам.
Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Возможностей нет
По словам руководителя области, сейчас многие политические силы обсуждают возможность проведения выборов. Но, по его мнению, это нецелесообразно.
"С точки зрения юридической, насколько я понимаю, выборы могут быть через шесть месяцев после окончания военного положения", — отметил Виталий Ким.
Чиновник добавил, что есть также много технических вопросов, которые делают невозможными выборы. Например, то, что миллионы граждан Украины находятся за границей или на оккупированных территориях. К тому же избирательные участки обычно расположены в школах — проводить там голосование невозможно из-за воздушных тревог.
О своем участии в выборах
Сегодня нельзя сказать, когда завершатся военные действия, говорит Виталий Ким. Но даже после этого выборы можно будет провести только через полгода. Потому тратить время на подготовку к ним сейчас не стоит.
"Я считаю, что сейчас сильнейшая позиция будет у тех людей, кто не занимается подготовкой к выборам, а кто занимается работой и помощью Украине и Вооруженным силам. То есть, эта позиция будет сильнейшей на ближайших выборах, если бы они ни были", — отметил глава Николаевской ОВА.
Напомним, в Харькове вынесли приговор одесскому аферисту, торговавшему местами в Верховной Раде.
Также ячейка одной из политических партий в Одессе привлек в свои ряды бывших топ-чиновников мэрии.
Читайте Новини.LIVE!