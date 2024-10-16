Ким рассказал, когда будут выборы

Начальник Одесской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Провести голосование в ближайшее время невозможно ни юридически, ни технически. Но когда бы не прошли выборы, на успех на них могут рассчитывать только те, кто помогает Украине и Вооруженным Силам.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Возможностей нет

По словам руководителя области, сейчас многие политические силы обсуждают возможность проведения выборов. Но, по его мнению, это нецелесообразно.

"С точки зрения юридической, насколько я понимаю, выборы могут быть через шесть месяцев после окончания военного положения", — отметил Виталий Ким.

Чиновник добавил, что есть также много технических вопросов, которые делают невозможными выборы. Например, то, что миллионы граждан Украины находятся за границей или на оккупированных территориях. К тому же избирательные участки обычно расположены в школах — проводить там голосование невозможно из-за воздушных тревог.

О своем участии в выборах

Сегодня нельзя сказать, когда завершатся военные действия, говорит Виталий Ким. Но даже после этого выборы можно будет провести только через полгода. Потому тратить время на подготовку к ним сейчас не стоит.

"Я считаю, что сейчас сильнейшая позиция будет у тех людей, кто не занимается подготовкой к выборам, а кто занимается работой и помощью Украине и Вооруженным силам. То есть, эта позиция будет сильнейшей на ближайших выборах, если бы они ни были", — отметил глава Николаевской ОВА.

Напомним, в Харькове вынесли приговор одесскому аферисту, торговавшему местами в Верховной Раде.

Также ячейка одной из политических партий в Одессе привлек в свои ряды бывших топ-чиновников мэрии.