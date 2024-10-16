Одеський чиновник приховав біткоїни у декларації

Чоловік тримає гаманець. Фото: ілюстративне/freepik

У декларації заступника начальника відділу з питань безпеки праці Південного міжрегіонального управління Держпраці Дмитра Василєвського знайшли недостовірну інформацію. Посадовець спочатку задекларував криптовалюту, а потім не вказав її у виправленому документі.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Що відомо

У січні цього року Дмитро Василєвський подав електронну декларацію за 2022 рік. У ній він вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 3,16 млн грн. Але у виправленій декларації, поданій у жовтні, ця інформація зникла.

На питання представників НАЗК чиновник відповів, що купив "крипту" у 2016 році за 900 доларів на Книжковому ринку в Одесі. Але потім буцімто загубив електронні носії і втратив доступ до коштів.

Що вирішили у НАЗК

Пояснення посадовця не переконали представників агентства. Своє рішення вони аргументували тим, що умовне твердження людини про втрату публічного ключа криптовалюти не є перешкодою для її відновлення, якщо вона є реальним власником приватного криптоключа. Тому НАЗК оцінила подані Дмитром Василєвським дані як недостовірні.

Висновок НАЗК. Фото: скриншот

Зазначимо, що подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою штраф у сумі від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав у декларації пенсію свого сина.

Також працівник ДБР та його родичі придбали нерухомість та автівки за мільйони.