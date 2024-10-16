Одесский чиновник скрыл биткоины в декларации

Человек держит кошелек. Фото: иллюстративный/freepik

В декларации заместителя начальника отдела по безопасности труда Южного межрегионального управления Гоструда Дмитрия Василевского нашли недостоверную информацию. Чиновник сначала задекларировал криптовалюту, а затем не указал ее в исправленном документе.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Что известно

В январе этого года Дмитрий Василевский подал электронную декларацию за 2022 год. В ней он указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 3,16 млн грн. Но в исправленной декларации, поданной в октябре, эта информация исчезла.

На вопросы представителей НАПК чиновник ответил, что купил "крипту" в 2016 году за 900 долларов на Книжном рынке в Одессе. Но потом будто потерял электронные носители и потерял доступ к средствам.

Что решили в НАПК

Объяснение должностного лица не убедили представителей агентства. Свое решение они аргументировали тем, что условное утверждение человека о потере публичного ключа криптовалюты не препятствует его восстановлению, если он является реальным владельцем частного криптоключа. Поэтому НАПК оценила представленные Дмитрием Василевским данные как недостоверные.

Вывод НАПК. Фото: скриншот

Отметим, что представление заведомо недостоверных сведений в декларации влечет штраф в сумме от 17 тыс. грн. до 42,5 тыс. грн.

Напомним, начальник одесского ТЦК не указал в декларации пенсию своего сына.

Также работник ДБР и его родственники приобрели недвижимость и автомобили за миллионы.