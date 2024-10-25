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Заместитель председателя Одесского облсовета скрыл элитное авто

25 октября 2024 10:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Заместитель председателя Одесского облсовета Урбанский не задекларировал дорогое авто
Заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Заместитель председателя Одесского областного совета в прошлом году приобрел Audi RS Q8 за полмиллиона гривен. Но в декларацию ее не внес. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом в ответе на заявление журналистов издания Nikcenter сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что известно

О том, что политик активно пользовался автомобилем и даже нарушал ПДД (судя по штрафам за превышение скорости), сообщили СМИ. В НАПК выяснили, что Александр Урбанский купил машину у фирмы "Юникарс" за 500 тыс. грн. При этом рыночная цена такого автомобиля составляет около 5 млн грн.

Отметим, что компания "Юникарс" принадлежит брату скандального одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Последнего стражи порядка подозревают в создании преступной организации, которая контролировала земельные сделки в Одессе, а также в незаконном присвоении аэропорта "Одесса".

В целом представители агентства обнаружили в декларации политика недостоверных сведений на 540 тыс. грн. Соответственно ему грозит от 17 тыс. грн до 42 тыс. грн штрафа.

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, зачем взял на поруки депутат Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении. Также новая глава Болградского суда во время полномасштабного вторжения приобрела дом за 3 млн. грн.

местные депутаты Одесса Одесская область авто декларация

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