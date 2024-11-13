Одесский порт купил элитные авто у брата скандального Кауфмана

Автомобиль Hyundai Staria Top Bronze Фото: aelita.ua

Одесский морской торговый порт заказал два элитных минивэна. За них госпредприятие заплатит 4,7 млн грн. Фирма-продавец связана со скандальным бизнесменом Борисом Кауфманом.

Об этом сообщили журналисты проекта "Наші гроші".

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Что купили

Речь идет о двух автомобилях — черном полноприводном минивене Hyundai Staria в самой высокой комплектации Top с дополнительным пакетом опций Bronze за 2,71 млн грн, и сером переднеприводном минивэне Hyundai Staria в средней комплектации Business за 2,05 млн грн. Расследователи установили, что цены завышены. По их данным, в автосалонах первую машину в такой же комплектации и с пакетом опций можно приобрести за 2,58 млн. грн. Второй — за 1,94 млн грн.

Что известно о продавце

Порт купит авто у одесской фирмы "Базис Авто". Она получила заказы без конкуренции, потому что других участников торгов не было. По данным проекта "Наші гроші", начиная с 2017 года компания выиграла тендеры на 144,2 млн грн.

Конечным бенефициаром "Базис Авто" является Александр Кауфман, родной брат скандально известного Бориса Кауфмана. Последнего правоохранительные органы подозревают в создании преступной организации, которая контролировала земельные сделки в Одессе, а также в незаконном присвоении аэропорта "Одесса".

Ранее дорогой автомобиль у компании Бориса Кауфмана купил заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский. Он не внес покупку в декларацию. Также чиновник миграционной службы в Одесской области записал элитный автомобиль на маму, не имеющую водительских прав.