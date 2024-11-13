Укрытие в вузе в Измаиле ремонтирует фирма с сомнительной репутацией — детали

Студенты морской академии в Измаиле на парах. Фото: иллюстративное/Facebook

В Измаиле доплатят более 1 млн грн за ремонт укрытия Дунайского института Одесской морской академии. Общая стоимость работ составляет 3,8 млн грн. Подрядчик фигурирует сразу в двух уголовных производствах.

Об этом сообщает издание "Антикорупційний вимір".

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Что делают

Капремонт части подвала руководство вуза заказало еще в сентябре. Подрядчик должен был переделать ее под укрытие. Стоимость работ составила более 2,6 млн грн. В аукционе принимал участие единственный участник — фирма "Васольбудстрой". В ноябре институт провел еще один тендер, на дополнительные работы по ремонту бетонного покрытия и кровли в том же подвале за более 1,2 млн грн. Подряд получила та же компания.

Отметим, что сначала речь шла о завершении работ через месяц, но впоследствии сдачу объекта перенесли до конца года.

Кто делает

Владельцем и директором фирмы "Васольбудстрой" является Василий Кинев. По данным издания, он является обвиняемым сразу в двух уголовных производствах. В первом речь идет о хищении денег и служебном подлоге во время реконструкции спортивной площадки в Криничном в 2021 году. Вторая касается присвоения и растраты имущества в Гродненской громаде.

Напомним, Одесский порт купил дорогие автомобили у фирмы, связанной со скандальным бизнесменом Борисом Кауфманом. Также Измаильский порт покупает технику у компании, ведущей бизнес в России.