У Затоці ремонтують санаторій за 1 млн

Будівля санаторію у Затоці. Фото: Україна Інкогніта

Дитячий санаторій МОЗ "Затока" оголосив тендер на поточний ремонт даху, вікон і дверей, пошкоджених через ракетний удар. Підряднику готові заплатити 1,2 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть

Згідно з тендерною документацією, виконавець робіт має демонтувати й замінити понад 740 кв. м покрівлі. Також передбачено встановлення нових вікон і дверей. Роботи мають бути виконані до 5 грудня.

Оголошення про тендер. Фото: Prozorro

Зазначимо, що Затока регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Зокрема, під удар потрапляють будівлі санаторіїв та баз відпочинку. За даними видання "Інтент", станом на серпень у селищі росіяни пошкодили 41 будівлю нежитлового фонду й 118 житлових об'єктів. Більшість з них постраждали на понад 20%.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд зараз має курортна Затока. Також ми повідомляли, що власники готові за безцінь продавати бази відпочинку у селищі.