Базу відпочинку біля Чорного моря продають за низькою ціною

База відпочинку в Затоці. Фото: скриншот

Ціни на туристичний бізнес у курортній Затоці від початку повномасштабного вторгнення впали у 2,5 рази. Принаймні, базу відпочинку у другій лінії біля моря власник готовий продати за 60 тис. доларів.

Пропозицію опублікував у Tik-Tok користувач Alex Lepet.

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За словами власника, база розташовується за 200 метрів від моря. Вона містить 12 номерів по 20 кв. м з балконами, а також бесідки у подвір'ї.

"До війни він коштував 150 тисяч доларів, зараз за 60 віддаю", — говорить продавець.

Він відзначає, що базу по сусідству — також на 12 приміщень — продають за 300 тис. доларів.

Нерухомість на Одещині

Зазначимо, середня ціна квадратного метра у вторинному житлі в Одеській області становить 36 тис. грн. Квадратний метр житла у новому будинку коштує у середньому 40 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ціни на нерухомість в Одесі.

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