Скільки коштує зняти однокімнатну квартиру в Одесі

Власник дає ключі від квартири орендарям. Фото: freepik.com

Місць у гуртожитках на всіх студентів може не вистачати, а дехто і зовсім вважає за краще жити в орендованому житлі, ніж тіснитись у невеликій кімнаті. Ціни на оренду житла у вересні в Одесі зросли, але можна знайти й більш-менш бюджетні варіанти.

Щоби дізнатися, за скільки і де можна винайняти квартиру в Одесі, Новини.LIVE переглянули оголошення на сайті DOM.RIA.

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Що з цінами

За даними на вересень, середня ціна оренди житла в Одесі зросла майже на 17% і становить близько 7 тис. грн. Більшість цін коливається між 6 тис. грн та 13,5 тис. грн. Звісно, ціна оренди залежатиме від району та стану житла.

Ціни на оренду квартир в Одесі. Фото: citybase.od.ua

Втім, однокімнатну квартиру у центрі міста можна винайняти за 6 тис. грн у місяць. Власниця стверджує, що у житлі є всі необхідні меблі і техніка для проживання. Щоправда, квартира розташована у старому будинку.

За 8 тис. грн можна винайняти однушку у районі Таїрова з балконом і роздільним санвузлом.

А на Молдаванці за 7 тис. грн здають навіть двокімнатну квартиру з індивідуальним газовим опаленням.

Як уникнути обману

Орендуючи житло, насамперед необхідно вимагати у господаря документи, що підтверджують право власності, а також виписку про кількість зареєстрованих осіб. Бажано через сусідів, знайомих, рієлторів, або навіть за допомогою інтернету дізнатися якомога більше інформації про орендовану квартиру, а також про її власників. Важливо також укласти письмовий договір оренди з власником житла.

Нагадаємо, в Одесі конфіскували елітне житло, яке належало дружині російського військового посадовця.

Також Одеська міськрада за мізерною ціною продала елітні ділянки землі в Аркадії.