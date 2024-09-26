Сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Одессе

Собственник дает ключи от квартиры арендаторам. Фото: freepik.com

Мест в общежитиях на всех студентов может не хватать, а некоторые и вовсе предпочитают жить в арендованном жилье, чем тесниться в небольшой комнате. Цены на аренду жилья в сентябре в Одессе выросли, но можно найти и более-менее бюджетные варианты.

Чтобы узнать, за сколько и где можно снять квартиру в Одессе, Новини.LIVE просмотрели объявления на сайте DOM.RIA.

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Что с ценами

По данным на сентябрь, средняя цена аренды жилья в Одессе увеличилась почти на 17% и составляет около 7 тыс. грн. Большинство цен колеблется от 6 тыс. грн до 13,5 тыс. грн. Конечно, цена аренды будет зависеть от района и состояния жилья.

Цены на аренду квартир в Одессе. Фото: citybase.od.ua

Однако однокомнатную квартиру в центре города можно снять за 6 тыс. грн в месяц. Владелец утверждает, что в жилье есть вся необходимая мебель и техника для проживания. Правда, квартира находится в старом доме.

За 8 тыс. грн можно снять однушку в районе Таирова с балконом и раздельным санузлом.

А на Молдаванке за 7 тысяч гривен сдают даже двухкомнатную квартиру с индивидуальным газовым отоплением.

Как избежать обмана

Арендуя жилье, в первую очередь необходимо требовать у хозяина документы, подтверждающие право собственности, а также выписку о количестве зарегистрированных лиц. Желательно через соседей, знакомых, риэлторов или даже с помощью интернета узнать как можно больше информации об арендованной квартире, а также о ее владельцах. Важно также заключить письменный договор аренды с собственником жилья.

Напомним, в Одессе конфисковали элитное жилье, принадлежавшее супруге российского военного чиновника.

Также Одесский горсовет по мизерной цене продал элитные участки земли в Аркадии.