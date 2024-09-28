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Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж

28 вересня 2024 14:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Оксамитовий сезон в Одесі: пляжі заполонені людьми у вересні
Оксамитовий сезон в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри те, що вересень вже на півдорозі, пляжі Одеси продовжують радувати відпочивальників теплом і сонцем. Оксамитовий сезон у повному розпалі, і місто заповнене людьми, які насолоджуються останніми літніми днями.

Кореспондент Новини.LIVE побував на одеських пляжах та зафільмував, як в Одесі зустрічають другий місяць осені.

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У вересні Одеса традиційно перетворюється на улюблене місце відпочинку для тисяч туристів. Багато людей, які не встигли відпочити влітку, знаходять можливість насолодитися пляжним сезоном у рамках оксамитового періоду. Погода в цей час зазвичай радує теплом — температура води залишається комфортною, а повітряний теплий, що робить відпочинок приємним і незабутнім.

Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 2
Одесити на пляжі. Фото: Новини.LIVE 

Пляжі, заповнені відпочивальниками

Пляжі Одеси досі переповнені людьми: туристи та місцеві жителі насолоджуються сонячними днями, купанням у морі та прогулянками уздовж набережної. Хтось засмагає, а хтось навіть і купається ще. 

Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 3
Пляжі Одеси заповнені людьми. Фото: Новини.LIVE 
Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 4
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE 

Спеціальні пропозиції та знижки

Багато закладів вздовж узбережжя пропонують акційні пропозиції для тих, хто хоче насолодитися оксамитовим сезоном. Таким чином, вересень стає не лише місяцем насолоди, а й економії для відпочивальників.

Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 5
Ціни на їжу та напої на пляжах в Одесі. Фото: Новини.LIVE 
Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 6
Меню у закладах. Фото: Новини.LIVE 

Одеса залишається популярним місцем для відпочинку навіть в осінні місяці. Оксамитовий сезон дарує можливість насолодитися усіма перевагами морського відпочинку в затишній атмосфері. 

Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 1
Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE 
Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 7
Люди засмагають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE 
Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж - фото 8
Жінка стоїть у воді. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, вересень добігає кінця, але досі можна насолоджуватися літнім теплом. Вечори стають прохолоднішими, а заходи сонця все яскравішими, якими часто милуються мешканці Києва

Також ми писали, у Києві почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.

Одеса пляж Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси фоторепортаж

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