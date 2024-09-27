Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 28 вересня

Останні теплі дні в Одесі — яка погода буде в суботу
27 вересня 2024 16:45
Пожовкле листя на деревах. Фото — Новини.LIVE
У суботу, 28 вересня, в Одесі обіцяють теплу та суху погоду. Опадів і сильного вітру не буде, але на морі можливе легке хвилювання.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 28 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с;
- Температура вночі 18-20 °С, вдень 22-24 °С;
- Температура морської води 20-21 °С.
Погода в Одеській області 28 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман;
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с;
- Температура вночі 15-20 °С, вдень 22-27 °С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.
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