Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 28 вересня

Пожовкле листя на деревах. Фото — Новини.LIVE

У суботу, 28 вересня, в Одесі обіцяють теплу та суху погоду. Опадів і сильного вітру не буде, але на морі можливе легке хвилювання.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 28 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;

Вітер південно-східний, 9-14 м/с;

Температура вночі 18-20 °С, вдень 22-24 °С;

Температура морської води 20-21 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 28 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман;

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с;

Температура вночі 15-20 °С, вдень 22-27 °С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.