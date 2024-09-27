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Останні теплі дні в Одесі — яка погода буде в суботу

27 вересня 2024 16:45
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 28 вересня
Пожовкле листя на деревах. Фото — Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У суботу, 28 вересня, в Одесі обіцяють теплу та суху погоду. Опадів і сильного вітру не буде, але на морі можливе легке хвилювання.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів

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Погода в Одесі 28 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с;
  • Температура вночі 18-20 °С, вдень 22-24 °С;
  • Температура морської води 20-21 °С.
Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня - фото 1
Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 28 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман; 
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с; 
  • Температура вночі 15-20 °С, вдень 22-27 °С;
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

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