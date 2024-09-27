Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 28 сентября

Пожелтевшие листья на деревьях. Фото — Новини.LIVE

В субботу, 28 сентября, в Одессе обещают теплую и сухую погоду. Осадков и сильного ветра не будет, но на море возможно легкое волнение.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 28 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман;

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с;

Температура ночью 18-20 °С, днем 22-24 °С;

Температура морской воды 20-21 °С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 28 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман;

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с;

Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С;

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.