На Одещині у вересні розквітли дикі груші

Квітуча груша у Тузлівських лиманах. Фото: Facebook/Іван Русєв

У Тузлівських лиманах на Одещині масово квітнуть дикі груші. Втім, екологи стверджують, що це красиве явище не йде на користь рослинам.

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв в середу, 25 вересня.

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За словами вченого, зазвичай вторинне цвітіння у плодових дерев не буває масовим. Розпускаються лише поодинокі суцвіття. Але цього року квіти на грушах з'явилися повсюдно вздовж лиману Карачаус. Іван Русєв стверджує, що причиною стало спекотне літо.

Пост Івана Русєва

Шкода для рослин

Біолог зазначає, що осіннє цвітіння шкодить деревам.

"Зазвичай на утворення таких несвоєчасних квіток дерево дарма витрачає поживні речовини", — пояснює Іван Русєв.

За його словами, це може призвести до загального послаблення і навіть загибелі рослин у зимовий період.

Нагадаємо, у Тарутинський степ на Одещині випустили нову групу бабаків.

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