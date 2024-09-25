В Одесской области в сентябре расцвели дикие груши

Цветущая груша в Тузловских лиманах. Фото: Facebook/Иван Русев

В Тузловских лиманах в Одесской области массово цветут дикие груши. Впрочем, экологи утверждают, что это красивое явление не идет на пользу растениям.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев в среду, 25 сентября.

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Цветы осенью

По словам ученого, обычно вторичное цветение у плодовых деревьев не бывает массовым. Распускаются только единичные соцветия. Но в этом году цветы на грушах появились повсеместно вдоль лимана Карачауса. Иван Русев утверждает, что причиной стало жаркое лето.

Вред для растений

Биолог отмечает, что осеннее цветение вредит деревьям.

"Обычно на образование таких несвоевременных цветков дерево зря тратит питательные вещества", — объясняет Иван Русев.

По его словам, это может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период.

Напомним, в Тарутинскую степь на Одесчине выпустили новую группу сурков.

Также экологи предупреждают об опасных явлениях в Черном море.