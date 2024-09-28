Бархатный сезон в Одессе: пляжи пленены людьми в сентябре

Бархатный сезон в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что сентябрь уже на полпути, пляжи Одессы продолжают радовать отдыхающих теплом и солнцем. Бархатный сезон в полном разгаре, и город заполнен людьми, которые наслаждаются в последние летние дни.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на одесских пляжах и снял, как в Одессе встречают второй месяц осени.

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В сентябре Одесса традиционно превращается в любимое место отдыха для тысяч туристов. Многие люди, не успевшие отдохнуть летом, находят возможность насладиться пляжным сезоном в рамках бархатного периода. Погода в это время обычно радует теплом — температура воды остается комфортной, а теплый воздушный, что делает отдых приятным и незабываемым.

Одессы на пляже. Фото: Новини.LIVE

Пляжи, заполненные отдыхающими

Пляжи Одессы по-прежнему переполнены людьми: туристы и местные жители наслаждаются солнечными днями, купанием в море и прогулками вдоль набережной. Кто-то загорает, а кто-то даже купается еще.

Пляжи Одессы заполнены людьми. Фото: Новини.LIVE

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Специальные предложения и скидки

Многие заведения вдоль побережья предлагают акционные предложения для тех, кто хочет насладиться бархатным сезоном. Таким образом, сентябрь становится не только месяцем удовольствия, но и экономии для отдыхающих.

Цены на еду и напитки на пляжах в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Меню в заведениях. Фото: Новини.LIVE

Одесса остается популярным местом отдыха даже в осенние месяцы. Бархатный сезон дарит возможность насладиться всеми преимуществами морского отдыха в уютной атмосфере.

Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди загорают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщина стоит в воде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сентябрь подходит к концу, но до сих пор можно наслаждаться летним теплом. Вечера становятся прохладнее, а закаты все ярче, которыми часто любуются жители Киева.

Также мы писали, что в Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.