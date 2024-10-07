Базу отдыха у Черного моря продают по низкой цене

База отдыха в Затоке. Фото: скриншот

Цены на туристический бизнес в курортной Затоке с начала полномасштабного вторжения упали в 2,5 раза. По крайней мере, базу отдыха во второй линии у моря владелец готов продать за 60 тысяч долларов.

Предложение опубликовал в Tik-Tok пользователь Alex Lepet.

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По словам владельца, база находится в 200 метрах от моря. Она включает 12 номеров по 20 кв. м с балконами, а также беседки во дворе.

"До войны он стоил 150 тысяч долларов, сейчас за 60 отдаю", — говорит продавец.

Он отмечает, что базу по соседству — также на 12 помещений — продают за 300 тыс. долларов.

Недвижимость в Одесской области

Отметим, что средняя цена квадратного метра во вторичном жилье в Одесской области составляет 36 тыс. грн. Квадратный метр жилья в новом доме стоит в среднем 40 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о ценах на недвижимость в Одессе.

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