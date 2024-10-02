Скільки коштує квадратний метр в Одесі

Родина дивиться на новий будинок. Фото: ілюстративне/freepik

Ціни на квадратний метр вторинного житла в Одесі за пів року впали більше ніж на 3 тис. грн. Натомість квартири у нових будинках продовжують зростати у ціні.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з порталу нерухомості ЛУН.

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Що з цінами

Середня ціна квадратного метра у вторинному житлі в Одеській області становить 36 тис. грн. За останні пів року ціни знизилися на 3,2 тис. грн. Квадратний метр житла у новому будинку коштує у середньому 40 тис. грн. Це на 2,4 тис. грн більше, ніж шість місяців назад.

Ціни на вторинне житло. Фото: ЛУН

Ціни на первинне житло. Фото: ЛУН

Середня вартість оренди квартири в області наразі становить 9 тис. грн. За пів року ціна зросла на 2,5 тис. грн.

Нове житло

За даними Державної служби статистики, за шість місяців 2024 року в Одеській області прийняли в експлуатацію 274,5 тис. кв. м житла. По країні регіон опинився на восьмому місці. Лідирують у переліку Київська та Львівська області, столиця лише на третій позиції.

Статистика будівництва по регіонах. Фото: Держстат

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