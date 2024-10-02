Сколько стоит квадратный метр жилья в Одессе

Семья смотрит на новый дом. Фото: иллюстративное/freepik

Цены на квадратный метр вторичного жилья в Одессе за полгода упали более чем на 3 тыс. грн. А квартиры в новых домах продолжают расти в цене.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с портала недвижимости ЛУН.

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Что с ценами

Средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье в Одесской области составляет 36 тыс. грн. За последние полгода цены снизились на 3,2 тыс. грн. Квадратный метр жилья в новом доме стоит в среднем 40 тыс. грн. Это на 2,4 тыс. грн больше, чем шесть месяцев назад.

Цены на вторичное жилье. Фото: ЛУН

Цены на первичное жилье. Фото: ЛУН

Средняя стоимость аренды квартиры в области составляет 9 тыс. грн. За полгода цена выросла на 2,5 тыс. грн.

Новое жилье

По данным Государственной службы статистики, за шесть месяцев 2024 года в Одесской области приняли в эксплуатацию 274,5 тыс. кв. м жилья. По стране регион оказался на восьмом месте. Лидируют в списке Киевская и Львовская области, столица только на третьей позиции.

Статистика строительства в регионах. Фото: Госстат

Напомним, мы писали о предложениях аренды квартир для студентов в Одессе.

Также сообщалось, что льготная ипотека "єОселя" стала доступнее.