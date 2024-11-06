В Затоке ремонтируют санаторий за 1 млн

Здание санатория в Затоке. Фото: Украина Инкогнита

Детский санаторий Минздрава "Затока" объявил тендер на текущий ремонт крыши, окон и дверей, поврежденных из-за ракетного удара. Подрядчику готовы заплатить 1,2 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Согласно тендерной документации, производитель работ должен демонтировать и заменить более 740 кв. м кровли. Также предусмотрена установка новых окон и дверей. Работы должны быть выполнены до 5 декабря.

Объявление о тендере. Фото: Prozorro

Отметим, что Затока регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В частности, под удар попадают здания санаториев и баз отдыха. По данным издания "Интент", на август в поселке россияне повредили 41 здание нежилого фонда и 118 жилых объектов. Большинство из них пострадали более чем на 20%.

Напомним, в сети показали, как выглядит сейчас курортная Затока. Также мы сообщали, что владельцы готовы за бесценок продавать базы отдыха в поселке.