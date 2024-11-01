Затока перетворюється на руїни — відео

Затока сьогодні — що лишилося від знаменитого курорта на Одещині
У мережі поширюється відео зі спорожнілими і зруйнованими базами відпочинку одного з найвідоміших курортів Одеської області. Зазначимо, що Затока неодноразово зазнавала обстрілів з боку росіян.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Зруйновані бази
На відео видно, що чимало будівель баз відпочинку зруйновані або напівзруйновані. У деяких вибито вікна. Селище майже порожнє, людей на вулиці не видно.
"Оце модний заклад був", — коментує побачене автор ролику.
Раніше ми повідомляли, що ціни на туристичний бізнес у курортній Затоці від початку повномасштабного вторгнення впали у 2,5 рази. Зокрема, базу відпочинку у другій лінії біля моря власник готовий продати за 60 тис. доларів.
Водночас влітку деякі бізнесмени все-таки відкривали курортні зони у Затоці. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.
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