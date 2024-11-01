Затока перетворюється на руїни — відео

Зруйнована база відпочинку в Затоці. Фото: скриншот

У мережі поширюється відео зі спорожнілими і зруйнованими базами відпочинку одного з найвідоміших курортів Одеської області. Зазначимо, що Затока неодноразово зазнавала обстрілів з боку росіян.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Зруйновані бази

На відео видно, що чимало будівель баз відпочинку зруйновані або напівзруйновані. У деяких вибито вікна. Селище майже порожнє, людей на вулиці не видно.

"Оце модний заклад був", — коментує побачене автор ролику.

Раніше ми повідомляли, що ціни на туристичний бізнес у курортній Затоці від початку повномасштабного вторгнення впали у 2,5 рази. Зокрема, базу відпочинку у другій лінії біля моря власник готовий продати за 60 тис. доларів.

Водночас влітку деякі бізнесмени все-таки відкривали курортні зони у Затоці. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.