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Затока сегодня — что осталось от знаменитого курорта на Одесчине

1 ноября 2024 17:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Затока превращается в руины — видео
Разрушена база отдыха в Затоке. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В сети распространяется видео с опустевшими и разрушенными базами отдыха одного из известнейших курортов Одесской области. Отметим, что Затока неоднократно подвергалась обстрелам со стороны россиян.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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Разрушенные базы

На видео видно, что многие здания баз отдыха разрушены или полуразрушены. У некоторых выбиты окна. Поселок почти пуст, людей на улице не видно.

"Это модное заведение было", — комментирует увиденное автор ролика.

Ранее мы сообщали, что цены на туристический бизнес в курортном Затоке с начала полномасштабного вторжения упали в 2,5 раза. В частности, базу отдыха во второй линии у моря владелец готов продать за 60 тысяч долларов.

В то же время, летом некоторые бизнесмены все-таки открывали курортные зоны в Затоке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Одесса отдых курорты Одесская область война Черное море

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