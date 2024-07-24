Затока-2024: як працює закритий курорт на Одещині

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні більша частина чорноморського узбережжя в Одеській області закрита для відвідувань. Попри вже звичні для усіх загрози підриву морських мін, людям наголошують: небезпека висадки російського десанту залишається високою. Тож на рівнинних пляжах вже третій сезон офіційно відпочивати заборонено. Однак це не зупиняє деяких місцевих бізнесменів, які відкрили курортні зони в Кароліно-Бугазі та Затоці.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як працюють бази відпочинку в курортних селищах Одещини без офіційного дозволу від ОВА.

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Розпал курортного сезону

Вже другий рік Одеса лишається єдиним містом, де можна відпочити на узбережжі чорного моря в Україні. Та й самі одесити не уявляють літа без моря. Зараз позасмагати можна на 11 пляжах, що офіційно відкрилися, відповідають усім нормам безпеки і де є укриття. Що ж до улюблених місць відпочинку, куди щоліта любили їздити українці та відпочивальники з прилеглих держав, а це Затока, Кароліно-Бугаз, Грибівка та Сергіївка, то вони залишаються закритими для всіх. По-перше, там відкрите море і немає хвилерізів, а отже мінна небезпека дуже висока. По-друге, досить часті обстріли з боку росіян. По-третє, відсутність спеціалізованих укриттів. Загалом рівень безпеки досить невеликий. Проте все це не зупиняє підприємців, які звикли заробляти на відпочивальниках. Соціальні мережі заполонила реклама різних готелів та баз відпочинку, що пропонують за відносно "невеликі" гроші вільний доступ до моря, пісок та чудовий настрій.

Дорослі та діти купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Як виявилося, відкритися змусили самі люди, які телефонували та питали, чи можна цього року приїхати на відпочинок — таку відповідь нам дала адміністратор одного з готелів у Кароліна-Бугазі. За словами дівчини, для відпочивальників вони створили всі умови і в телефонному режимі готові відповісти на всі запитання.

"У нас було багато дзвінків від людей, які раніше зупинялися тут. Зрозуміло, що вони хочуть відпочивати, їм все подобається. Тому ми порадилися і вирішили, що все ж таки відпрацюємо сезон", — каже у телефонній розмові Валерія.

Водночас дівчина запевняє, що людей приїхало не дуже багато, адже багатьом складно діставатися до бази. Крім того, українців непокоїть небезпека мін з відкритого моря.

Хлопець надуває матрац. Фото: Новини.LIVE

А от вже в сусідній базі сімейного типу ситуація інша: знайти сьогодні вільний номер неможливо, адже все заброньовано до середини вересня. За словами власника та адміністратора Михайла, вони все робили власними силами, щоб людям було комфортно та безпечно відпочивати. Чоловік зазначає, що цього сезону зробили у підвалі невеличке укриття, проте поки що ніхто з туристів до нього ні разу не зайшов.

"Тут атмосфера була така, наче все покинуте. Тому ми раді, що люди знову почали їхати. Ми зробили ремонт, укріпили підвал. Поставили там стільці та воду, якщо комусь стане погано. Ну й так і працюємо — і працюємо добре. Я ж кажу, що навіть номерів зараз немає вільних", — наголошує власник готельного комплексу "Каролінка" Михайло.

Басейн у готельному комплексі "Каролінка". Фото: Каролінка

​ Відпочинок біля басейну

Для тих, хто хвилюється через небезпеку з Чорного моря, відкрилися також і готелі з басейном на власній території. В адміністрації Weekend Family Hotel зазначають, що таким чином бізнес продовжує працювати та не наражати людей на додаткову небезпеку.

"У нас є все необхідне, щоб люди почувалися комфортно: харчування, парковка, обслуговування, басейн. Не вистачає тільки укриття. Але ми працюємо над цим", — наголошують в адміністрації.

​Готель з басейном у Кароліно-Бугазі. Фото: Booking

Також готель виконує послуги з трансферу, щоб допомогти своїм відвідувачам швидше доїхати до місця відпочинку. Якщо раніше його здійснювали прямо з одеського аеропорту, то сьогодні — з автовокзалу у Кароліно-Бугазі.

Фактор безпеки

Проте варто зазначити, що найголовнішим питанням все ж таки залишається безпека. Вона стосується як і очищення прибережної зони, так і наявності укриттів у разі небезпеки обстрілів. На питання журналістів Новини.LIVE щодо цих чинників деякі власники готелів та баз відпочинку відмовлялися відповідати або просто кидали слухавку. Але наша читачка Олександра поділилася коментарем одного з готелів, в якому йдеться, що відповідальність за життя та здоровʼя несе сама людина.

"Люди приїжджають, відпочивають і з дітьми, і без. Кожен бере відповідальність за своє життя і життя своїх дітей на себе", — зазначають в готелі "На море".

Листування з готелем у Затоці. Фото: скриншот Новини.LIVE

Однак все ж таки деякі підходи до пляжів частково заміновані, а доріжки обриваються загороджувальними червоними знаками з черепом, кістками та написами. Також актуальна проблема виклику "швидкої". Раніше для оперативної медичної допомоги "швидка" везла у Білгород-Дністровський, але через закритий міст в об'їзд проїзд займе майже дві години.

Вказівник про міни на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Яка вартість

Протягом двох років бази пустували, тож зараз ціни відчутно підскочили. Підприємці кажуть, що вимушені працювати попри усі заборони, щоб покривати хоча б вартість комплексів.

"Ми два роки не могли працювати через війну. Зараз ситуація трошки покращилася, і люди самі почали їхати. Ми ж нікого силою не тягнемо. Та й таблички про те, що купатися дійсно заборонено, ніде немає", — додає підприємець Михайло.

Проте цінник за відпочинок на тиждень буде таким:

за номер "економ" — від 3 600 до 9 600 грн;

за номер "стандарт" — від 12 000 до 18 000 грн;

за номер "люкс" — від 20 000 до 55 000 грн.

Вартість проживання у готелі в Кароліно-Бугазі. Фото: скриншот

Вартість проживання у готелі в Кароліно-Бугазі. Фото: скриншот



Більшість відкритих готелів та баз у Кароліно-Бугазі та Лиманському районі Затоки, що знаходяться північніше мосту, по якому били росіяни. Сам же центр Затоки більш спорожнілий, хоча там і функціонують деякі готелі. Але доїхати до них проблемно, адже необхідно перетинати транзитну прикордонну зону з Молдовою, але далеко не всіх чоловіків там пропускають. Тож на такий далекий маршрут наважуються не всі.

Реакція ОВА

На сьогодні в Одеській області офіційно відкрито лише два пляжі — в Ізмаїльському районі. Зони відпочинку в Білгород-Дністровському районі не отримали відповідних дозволів. Голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що не слід довіряти розпіареним рекламам відпочинку, адже нерідко зустрічаються шахраї.

"Щодо Затоки, ми її звикли іншою бачити... Ви самі розумієте, яка там ситуація, тож доступу до моря там немає. Я рекомендую не довіряти таким оголошенням і перевіряти інформацію через офіційні джерела. Там стоять загородження, там є замінування. Я б порадив усім бути обережними та не довіряти сумнівним оголошенням", — підкреслив голова ОВА Олег Кіпер.

Слід звернути увагу, що за кількістю вибухів у червні Одеська область опинилася на восьмому місці в Україні. Попереду були лише регіони, де тривають активні бойові дії, прифронтові області та столиця. Тож загалом ситуація залишається нестабільною та небезпечною, адже балістика, використання якої збільшив ворог, долітає сюди за 3 хвилини. Саме тому варто декілька разів подумати перед плануванням відпустки у червоних зонах, де заборонено просто перебувати, а не те щоб відпочивати.