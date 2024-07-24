Затока-2024: как работает закрытый курорт в Одесской области

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня большая часть черноморского побережья в Одесской области закрыта для посещений. Несмотря на привычные для всех угрозы подрыва морских мин, людям напоминают: опасность высадки российского десанта остается высокой. Так что на равнинных пляжах уже третий сезон официально отдыхать запрещено. Однако это не останавливает некоторых местных бизнесменов, открывших курортные зоны в Каролино-Бугазе и Затоке.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как работают базы отдыха в курортных поселках Одесчины без официального разрешения от ОВА.

Читайте также:

Разгар курортного сезона

Уже второй год Одесса остается единственным городом, где можно отдохнуть на берегу черного моря в Украине. Да и сами одесситы не представляют лета без моря. Сейчас позагорать можно на 11 официально открывшихся пляжах, которые соответствуют всем нормам безопасности и где есть укрытия. Что касается любимых мест отдыха, куда каждое лето любили ездить украинцы и отдыхающие из близлежащих государств, то Затока, Каролино-Бугаз, Грибовка и Сергеевка остаются закрытыми для всех. Во-первых, там открытое море и нет волнорезов, а значит, минная опасность очень высокая. Во-вторых, довольно частые обстрелы со стороны россиян. В-третьих, отсутствие специализированных укрытий. В целом уровень безопасности достаточно небольшой. Однако все это не останавливает предпринимателей, привыкших зарабатывать на отдыхающих. Социальные сети заполонила реклама различных гостиниц и баз отдыха, предлагающих за относительно небольшие деньги свободный доступ к морю, песок и отличное настроение.

Взрослые и дети купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Как оказалось, открыться заставили сами люди, которые звонили и спрашивали, можно ли в этом году приехать на отдых — такой ответ нам дала администратор одной из гостиниц в Каролино-Бугазе. По словам девушки, для отдыхающих они создали все условия и в телефонном режиме готовы ответить на все вопросы.

"У нас было много звонков от людей, которые раньше останавливались здесь. Понятно, что они хотят отдыхать, им все нравится. Поэтому мы посовещались и решили, что все-таки отработаем сезон", — говорит в телефонном разговоре Валерия.

В то же время девушка уверяет, что людей приехало не очень много, ведь многим сложно добираться до базы. Кроме того, украинцев беспокоит опасность мин открытого моря.

Парень надувает матрас. Фото: Новини.LIVE

А вот уже в соседней базе семейного типа ситуация другая: найти сегодня свободный номер невозможно, ведь все забронировано до середины сентября. По словам владельца и администратора Михаила, они все делали сами, чтобы людям было комфортно и безопасно отдыхать. Мужчина отмечает, что в этом сезоне сделали в подвале небольшое укрытие, однако пока никто из туристов в него ни разу не заходил.

"Здесь атмосфера была такая, как будто все заброшено. Поэтому мы рады, что люди снова начали ехать. Мы сделали ремонт, укрепили подвал. Поставили там стулья и воду, если кому-то станет плохо. Ну и так и работаем — и работаем хорошо. Я же говорю, что даже номеров сейчас нет свободных", — отмечает владелец гостиничного комплекса "Каролинка" Михаил.

Бассейн в гостиничном комплексе "Каролинка". Фото: Каролинка

Отдых около бассейна

Для тех, кто волнуется из-за опасности Черного моря, открылись также и гостиницы с бассейном на собственной территории. В администрации Weekend Family Hotel отмечают, что таким образом бизнес продолжает работать и не подвергать людей дополнительной опасности.

"У нас есть все необходимое, чтобы люди чувствовали себя комфортно: питание, парковка, обслуживание, бассейн. Не хватает только укрытия. Но мы работаем над этим", — отмечают в администрации.

​Отель с бассейном в Каролино-Бугазе. Фото: Booking

Также отель выполняет услуги трансфера, чтобы помочь своим посетителям быстрее доехать до места отдыха. Если раньше его осуществляли прямо из одесского аэропорта, то сегодня с автовокзала в Каролино-Бугазе.

Фактор безопасности

Однако стоит отметить, что самым главным вопросом остается безопасность. Она касается как очистки прибрежной зоны, так и наличия укрытий в случае опасности обстрелов. На вопросы журналистов Новини.LIVE по поводу этих факторов некоторые владельцы гостиниц и баз отдыха отказывались отвечать или просто бросали трубку. Но наша читательница Александра поделилась комментарием одной из гостиниц, в котором говорится, что ответственность за жизнь и здоровье несет сам человек.

"Люди приезжают, отдыхают и с детьми, и без. Каждый берет ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей на себя", — отмечают в отеле "На море".

Переписка с отелем в Затоке. Фото: скриншот Новини.LIVE

Однако некоторые подходы к пляжам частично заминированы, а дорожки обрываются заградительными красными знаками с черепом, костями и надписями. Также актуальна проблема вызова "скорой". Ранее для оперативной медицинской помощи "скорая" везла в Белгород-Днестровский, но из-за закрытого моста в объезд езда займет почти два часа.

Указатель о минах на побережье. Фото: Новини.LIVE

Какая стоимость

В течение двух лет базы были почти пустые, поэтому сейчас цены ощутимо подскочили. Предприниматели говорят, что вынуждены работать, несмотря на все запреты, чтобы покрывать хотя бы стоимость комплексов.

"Мы два года не могли работать из-за войны. Сейчас ситуация немного улучшилась, и люди сами начали ехать. Мы же никого силой не тянем. Да и таблички о том, что купаться действительно запрещено, нигде нет" , — добавляет предприниматель Михаил.

Однако ценник за отдых на неделю будет следующим:

за номер "эконом" — от 3600 до 9 600 грн;

за номер "стандарт" — от 12 000 до 18 000 грн;

за номер "люкс" — от 20 000 до 55 000 грн.

Стоимость проживания в отеле в Каролино-Бугазе. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отеле в Каролино-Бугазе. Фото: скриншот



Большинство открытых отелей и баз в Каролино-Бугазе и Лиманском районе Затоки, которые находятся севернее моста, по которому били россияне. Сам же центр Затоки более опустевший, хотя там и функционируют некоторые отели. Но доехать до них проблемно, ведь необходимо пересекать транзитную приграничную зону с Молдовой, но далеко не всех мужчин там пропускают. Так что на такой дальний маршрут решаются не все.

Реакция ОВА

На сегодняшний день в Одесской области официально открыто только два пляжа — в Измаильском районе. Зоны отдыха в Белгороде-Днестровском районе не получили соответствующих разрешений. Глава ОВА Олег Кипер отметил, что не следует доверять распиаренным рекламам отдыха, ведь нередко встречаются мошенники.

"По Затоке, мы ее привыкли другой видеть... Вы сами понимаете, какая там ситуация, поэтому доступа к морю там нет. Я рекомендую не доверять таким объявлениям и проверять информацию через официальные источники. Там стоят заграждения, там есть заминирование. Я бы посоветовал всем быть осторожными и не доверять сомнительным объявлениям", — подчеркнул председатель ОВА Олег Кипер.

Следует обратить внимание, что по количеству взрывов в июне Одесская область оказалась на восьмом месте в Украине. Впереди были только регионы, где продолжаются активные боевые действия, прифронтовые области и столица. Поэтому ситуация остается нестабильной и опасной, ведь баллистика, использование которой увеличил враг, долетает сюда за 3 минуты. Именно поэтому стоит несколько раз подумать перед планированием отпуска в "красных" зонах, где запрещено отдыхать.