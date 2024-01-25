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Військові розповіли, скільки знищили дронів минулої ночі над Одещиною

25 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військові розповіли, скільки знищили дронів минулої ночі над Одещиною
Місце влучання дрона. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, ворог заходив з акваторії моря на низьких висотах та вдавався до складних маневрувань. А перерва між тривогами становила усього 15 хвилин. 

Скільки цілей знищили

  • На Одещині — 10 дронів-камікадзе; 
  • на Миколаївщині — 1 ворожий дрон. 

Що відомо про влучання

Військові повідомляли про падіння БпЛА у Хаджибейському та Приморському районах міста. Було пошкоджено десятки квартир, а у сусідніх будинках ударною хвилею повибивало вікна. Крім того, руйнувань зазнало складське приміщення. 

"Ворог — підступний терорист, що не цурається нищити цивільне населення та інфраструктуру. Не нехтуйте власною безпекою, орієнтуйтесь на повідомлення про загрози, переходьте вчасно в укриття! Це врятує вам життя", — зазначають військові. 

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих від дронового удару по Одесі зросла до шести осіб.

Також ми повідомляли, що близько 20:50 24 січня в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря. 

Одеса
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дрони
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