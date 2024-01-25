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Мер Одеси показав наслідки російського обстрілу міста

25 січня 2024 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мер Одеси показав наслідки російського обстрілу міста
Наслідки атаки РФ на Одесу. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пошкоджень зазнали житлові будинки в Хаджибейському та Приморському районах. Відомо, що російські окупанти обстріляли Одесу шахедами ввечері 24 січня.

Відповідне відео Геннадій Труханов опублікував у Telegram.

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Труханов розповів, що внаслідок російської атаки в Хаджибейському районі пошкоджена житлова багатоповерхівка та вигоріли складські приміщення. Є постраждалі.

Також понівечені житлові будинки в Приморському районі. Допомогу постраждалим надали на місці, обійшлося без жертв.

"Вже зранку на місці працюватимуть комунальні служби, оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна та прийматиме заявки від мешканців", — додав Труханов. 

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив два удари по Одесі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто ввечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також в Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.

Також ми повідомляли, що близько 20:50 24 січня в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря. 

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