Мер Одеси показав наслідки російського обстрілу міста
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пошкоджень зазнали житлові будинки в Хаджибейському та Приморському районах. Відомо, що російські окупанти обстріляли Одесу шахедами ввечері 24 січня.
Відповідне відео Геннадій Труханов опублікував у Telegram.
Наслідки атаки РФ на Одесу
Труханов розповів, що внаслідок російської атаки в Хаджибейському районі пошкоджена житлова багатоповерхівка та вигоріли складські приміщення. Є постраждалі.
Також понівечені житлові будинки в Приморському районі. Допомогу постраждалим надали на місці, обійшлося без жертв.
"Вже зранку на місці працюватимуть комунальні служби, оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна та прийматиме заявки від мешканців", — додав Труханов.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив два удари по Одесі.
Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто ввечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також в Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.
Також ми повідомляли, що близько 20:50 24 січня в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря.
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