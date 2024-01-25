Мэр Одессы показал последствия российских обстрелов города

Последствия атаки РФ в Одессу. Фото: скриншот

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что повреждения получили жилые дома в Хаджибейском и Приморском районах. Известно, что российские оккупанты обстреляли Одессу шахедами вечером 24 января.

Соответствующее видео Геннадий Труханов опубликовал в Telegram.

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Последствия атаки РФ в Одессу

Труханов рассказал, что в результате российской атаки в Хаджибейском районе повреждена жилая многоэтажка и выгорели складские помещения. Есть пострадавшие.

Также изуродованы жилые дома в Приморском районе. Помощь пострадавшим оказали на месте, обошлось без жертв.

"Уже утром на месте будут работать коммунальные службы, оперативный штаб будет фиксировать повреждение имущества и принимать заявки от жильцов", — добавил Труханов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил два удара по Одессе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.

Также мы сообщали, что около 20:50 24 января в Одессе раздались взрывы. Сообщалось, что город атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed, запущенные с Черного моря.