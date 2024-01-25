Ворожий удар по Одесі — Труханов розповів про наслідки прильоту

Наслідки атаки на Одесу 24 січня. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто ввечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також в Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Труханов зазначив, що внаслідок прильоту в багатоповерхівку пошкоджено два поверхи. Також виявили постраждалого, його госпіталізовано.

"Побачив дві собаки породисті, на жаль, загинули, а собаки в нас як члени сім'ї. З цієї родини жінка перебуває поруч із чоловіком в лікарні, вона нервує, в стресі, шукає цих собак...", — розповів мер міста.

Інформація щодо кількості пошкоджених квартир з'ясовується.

Зі слів місцевої жительки Аліни, яка мешкає на два поверхи нижче від місця прильоту, вона з родиною перебувала в коридорі, відчула сильний вибух, схопилася й з дітьми побігла з будинку. Тому наголосила, що не варто ігнорувати повітряну тривогу.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що атака РФ здійснювалася на південні області за допомогою шахедів. Цілі летіли на низькій частоті, тож робота ППО була складною.

"Траєкторія була досить звичною — з акваторії Чорного моря, в тому числі з використанням низьких висот і складних траєкторій руху в обхід систем ППО", — зазначила Гуменюк.

За її словами, один зі збитих дронів пошкодив багатоповерхівку, де спалахнула пожежа. Внаслідок загоряння отримала опіки людина, їй надали допомогу. Ще один безпілотник пошкодив складське приміщення меблевого підприємства, обійшлося без постраждалих.

Гуменюк додала, що сили ППО збили шість цілей: п'ять над Одещиною та один над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що в Одеській ОВА розповіли перші подробиці нальоту на Одесу дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, а також постраждало двоє людей.