В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто
В Одеській ОВА розповіли перші подробиці нальоту на Одесу дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, а також постраждало двоє людей.
Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
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За словами Кіпера, внаслідок влучань в цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Одна людина зазнала опіків.
"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив він.
Інший потерпілий отримав множинні порізи, і наразі йог ушпиталено.
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Нагадаємо, що сьогодні о 20:49 в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря.
Додатково після вибухів спалахнула пожежа, і з'явилися перші кадри з місць займання.
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