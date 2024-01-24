В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто

Пожежники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одеській ОВА розповіли перші подробиці нальоту на Одесу дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, а також постраждало двоє людей.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

В Одеській ОВА розповіли про дронову атаку на Одесу

За словами Кіпера, внаслідок влучань в цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Одна людина зазнала опіків.

Допис Кіпера. Джерело: Telegram

"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив він.

Інший потерпілий отримав множинні порізи, і наразі йог ушпиталено.

Допис Кіпера. Джерело: Telegram

Вечірній обстріл Одеси 24 січня — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні о 20:49 в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря.

Перші хвилини пожежі в Одесі після вибуху. Джерелo: Тelegram

Додатково після вибухів спалахнула пожежа, і з'явилися перші кадри з місць займання.