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В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто

24 січня 2024 22:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто
Пожежники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одеській ОВА розповіли перші подробиці нальоту на Одесу дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, а також постраждало двоє людей. 

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

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За словами Кіпера, внаслідок влучань в цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Одна людина зазнала опіків. 

В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто
Допис Кіпера. Джерело: Telegram

"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив він.

Інший потерпілий отримав множинні порізи, і наразі йог ушпиталено.

В Одеській ОВА розповіли перші подробиці про наслідки нальоту "Шахедів" на місто
Допис Кіпера. Джерело: Telegram

Вечірній обстріл Одеси 24 січня — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні о 20:49 в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed, запущені з Чорного моря. 

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
Перші хвилини пожежі в Одесі після вибуху. Джерелo: Тelegram

Додатково після вибухів спалахнула пожежа, і з'явилися перші кадри з місць займання. 

Одеса
пожежа
вибух
Україна
Одеська ОДА
дрон Шахід-136
Олег Кіпер

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